Vorgezogene Neuwahl in Japan: Takaichi kündigt Parlamentsauflösung an

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Japans Ministerpräsidentin Sanae Takaichi hat die Auflösung des Parlaments angekündigt und löst damit eine vorgezogene Neuwahl aus. Sie wolle das Parlament kommende Woche auflösen, teilte der Generalsekretär ihrer Liberaldemokratischen Partei, Shunichi Suzuki, am Mittwoch mit. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte, Takaichi erwäge den 8. Februar für die Parlamentswahl.

Takaichi pocht auf Neuwahlen "Wir müssen uns ein neues Mandat holen", sagte Suzuki nach einem Treffen mit Takaichi. Die Wahl sei nötig, damit die Wählerinnen und Wähler über die neue Koalition der LDP mit der rechtsgerichteten Japan Innovation Party abstimmen könnten. Takaichi hatte im vergangenen Jahr die langjährige Partnerschaft mit der liberalen Komeito-Partei beendet. Zudem solle die Wahl die geplanten Mehrausgaben zur Wiederbelebung der Wirtschaft und zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben legitimieren, erklärte Suzuki. Damit ist es unwahrscheinlich, dass das Parlament das Budget für das Fiskaljahr 2026 bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres im März verabschieden wird. Takaichi erwägt deswegen einen Übergangshaushalt.

Anleihenmärkte in Japan besorgt Die Berichte über Neuwahlen haben an den Finanzmärkten Unruhe ausgelöst. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen japanischen Staatsanleihe (JGB) erreichte den höchsten Stand seit 27 Jahren. "Angesichts der zunehmenden politischen Unsicherheit gibt es wenig Grund, für den Anleihemarkt optimistisch zu sein", erklärte am Dienstag Keisuke Tsuruta, Anleihestratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Hintergrund ist die auslaufende Gültigkeit des Gesetzes zur Schuldenaufnahme zum Ende des laufenden Budgetjahres im März. Die Regierung muss daher ein neues Gesetz durch das Parlament bringen. Dessen Verabschiedung galt bisher als sicher, da die DPP ihre Unterstützung signalisiert hatte. Vorgezogene Wahlen könnten die Oppositionspartei jedoch verärgern. Die Entscheidung, ob seine Partei kooperieren werde, sei nun "in der Schwebe", zitierte die Nachrichtenagentur Kyodo den DPP-Vorsitzenden Yuichiro Tamaki.