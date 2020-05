Japan stolpert über seinen Stolz

Diese Themen wurden im Wahlkampf ebenso ausgespart wie sämtliche andere Sorgen. Seit 20 Jahren steckt Japan in der Krise. Die Verschuldung des Landes beträgt 240 Prozent der Wirtschaftsleistung – so gemessen ist sogar Griechenlands Staatsschuld geringer. Erzrivale China hat Japan als weltweit zweitstärkste Wirtschaftsmacht abgelöst.

Der verletzte Nationalstolz führt zum Rechtsruck des Landes. Nationalistische Töne – vor allem gegen China – werden lauter. Ausdruck dessen ist der erbitterte Streit mit China um die Sekanku-Inseln – ein paar unbewohnte Felsen. Der erzkonservative Ex-Gouverneur von Tokio, Shintaro Ishihara, der die Inseln von ihren privaten Eigentümern kaufen wollte und damit die Krise entfacht hat, gründete mittlerweile eine eigene Partei. Gemeinsam mit dem rechtspopulistischen Bürgermeister von Osaka, Toru Hashimoto, könnte diese „Erneuerungspartei“ am Sonntag zweitstärkste Kraft werden.

Sicher ist, dass der Demokratischen Partei von Noch-Premier Yoshihiko Noda ein Wahlfiasko bevorsteht. Sie hat in drei Jahren drei Regierungschefs verschlissen. Nach ihrem Absturz 2009 steht damit die Rückkehr der Liberaldemokratischen Partei LDP von Ex-Premier Shinzo Abe an die Macht bevor. Kritiker befürchten damit die Rückkehr zur alten Schuldenpolitik: Jahrzehntelang pumpte die regierende LDP Milliarden in öffentliche Bauprojekte und machte Japan zum Mega-Schuldner. Die Bilanz Abes, der 2006 bis 2007 Premier war, ist aus Sicht von Florian Coulmas, Direktor des Deutschen Instituts für Japan-Studien in Tokio, vernichtend: „ Abe hat nichts geleistet. Ein Totalversager.“