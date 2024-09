Japans kommender Ministerpräsident Ishiba will Neuwahlen

Japans designierter Ministerpräsident Shigeru Ishiba plant Medienberichten zufolge für Ende Oktober eine vorgezogene Parlamentswahl.

Ishiba wolle das Parlament am 9. Oktober auflösen, bevor am 27. Oktober allgemeine Wahlen stattfinden sollen, berichteten am Montag übereinstimmend der Sender NHK, vier große Tageszeitungen und weitere Medien. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst nicht vor.