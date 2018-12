Jahresrückblick 2018: Das Pferd in der Politik

Die Reiter für die künftige Einheit werden in der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt ausgebildet. Seit Juni 2018 und noch bis Dezember 2019 trabt der Probebetrieb. Bis zu 14 Polizeipferde und 21 Reiter will Minister Kickl dann haben. Tierschützer protestieren. Das Innenministerium versichert bisher, man werde die Pferde nicht bei Demonstrationen einsetzen.

Der Minister ritt mit seinem Pressetermin in München jedenfalls auf historischen Hufeisenabdrücken von Staatsmännern wie Ronald Reagan und Wladmir Putin.

Ein Blick zurück ohne Scheuklappen.