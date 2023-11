Italiens Regierung schränkt geplanten Streik im Nahverkehr ein

Zwischen der italienischen Regierung und zwei der größten Gewerkschaften des Landes ist ein Streit über einen für Freitag geplanten Streik gegen das Budget 2024 ausgebrochen. Verkehrsminister Matteo Salvini will im Nahverkehr einen lediglich vierstündigen Arbeitsausstand von 9.00 bis 13.00 Uhr zulassen und droht den Mitarbeitern mit der zwangsweisen Diensteinberufung.

"Ich werde alles tun, was das Gesetz mir erlaubt, um das Recht von 60 Millionen Italienern zu verteidigen, in die Arbeit oder in die Schule zu kommen und Zugang zur Gesundheitsversorgung zu erhalten", betonte Salvini am Dienstagabend.