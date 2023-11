Streit um Regenbogen-Mütter: Roms Verfassungsgericht soll entscheiden

Im Streit um die Anerkennung von Kindern aus Regenbogenfamilien muss sich jetzt Italiens Verfassungsgericht äußern. Die Staatsanwaltschaft der norditalienischen Stadt Padua kündigte Dienstagabend an, man wolle das oberste Gericht in Rom kontaktieren, um die Elternrechte gleichgeschlechtlicher Paare klären zu lassen. Die Anwälte mehrerer "Regenbogenfamilien" zeigten sich mit diesem Beschluss zufrieden.

Ursprünglich wollte die Staatsanwaltschaft ein Gericht in Padua über den rechtlichen Status von insgesamt 37 Kindern entscheiden lassen, bei denen in den vergangenen sechs Jahren in der Geburtsurkunde jeweils zwei Mütter als Eltern eingetragen wurden. Das Verfahren begann am Dienstag. Die Regenbogen-Mütter und ihre Angehörigen protestierten vor Beginn des Verfahrens vor dem Justizpalast in Padua.