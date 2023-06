Streit um LGBT-Parade: Region um Rom entzieht Unterstützung

Die von Rechtsparteien regierte italienische Region Latium mit der Hauptstadt Rom hat der jährlichen LGBT-Parade am kommenden Samstag in der Hauptstadt die Unterstützung entzogen, was die wütende Reaktion von Homosexuellen-Verbänden und Oppositionspolitikern hervorgerufen hat. Die Regionalregierung erklärte, sie könne die Veranstaltung "Roma Pride" nicht mehr wie bisher unterstützen, da die Organisatoren die in Italien illegale Leihmutterschaft öffentlich forderten.

Der Präsident der Region Latium, Francesco Rocca, wurde im Februar mit der Unterstützung von Rechtsparteien gewählt und ersetzte die frühere Mitte-Links-Regierung. Mario Colamarino, Sprecher der Parade, kritisierte, Rocca habe sich dem Druck der katholisch-konservativen Lobby gebeugt. Er erklärte, die Veranstalter würden sich seiner Entscheidung widersetzen, indem sie weiterhin das Logo der Regionalregierung verwenden würden.