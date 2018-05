„Italien zuerst“ schürt in der EU Angst vor neuer Eurokrise

Die Gefahr dabei: „Wenn Italien dieses Programm auf Dauer durchziehen würde, hätte das ganz schnell negative Auswirkungen auf die gesamte Eurozone“, analysiert Bert Van Roosebeke. Der Finanzexperte vom Think Tank Centrum für Europäische Politik (cep) sieht keine Möglichkeit für Brüssel, die populistischen Koalitionäre in Rom mit Strafen zu stoppen. Die gesamte EU – sie beruht auf dem Willen zum Konsens.

Scheren Staaten etwa nach dem Beispiel Ungarns oder Polens aus, hat Brüssel kaum Handhabe gegenzusteuern. „Das Verhängen von Bußgeld wäre nicht glaubwürdig und würde auch viel zu lange dauern. Der einzige Hebel liegt bei den Märkten. Man kann nur hoffen, dass man sich durch den Anstieg der Zinsen dann auch in Rom der Probleme gewahr wird“, sagte Ökonom Roosebeke.

Die vielen faulen Kredite der italienischen Banken und die Verschuldung von 132 Prozent (gemessen am BIP) sorgen bei Brüssels Ökonomen ohnehin stets für ein Magenflattern. Stürzt Italien, so die Angst der Wirtschaftsexperten, könnte es die gesamte Eurozone mit in den Abgrund reißen. Deshalb galt bisher die Devise: Es darf nicht passieren. Denn „Italien sei zu groß zum Scheitern“.

So lange die Regierung von Italiens Präsident Mattarella nicht bestätigt ist, hält sich die EU-Kommission mit Kommentaren zurück. Auch Roosebeke hofft: „Vielleicht kann Präsident Mattarella noch Einiges abwehren.“

Doch Porzellan hat die Populisten-Koalition in Rom schon zerschlagen, noch ehe sie angelobt ist: So schwindet in Brüssel die Hoffnung, die angepeilte Einigung bei der Euro-Reform zu finden. Beim EU-Gipfel Ende Juni wollten Frankreich und Deutschland endlich die Weichen für dringend notwendige Reformen der Eurozone stellen. „Jetzt aber könnte sich Deutschland in seinem Widerstand bestätigt sehen“, glaubt Roosebeke. Nämlich mit der Sorge, mit deutschen Steuermilliarden in der Eurozone die Fehler anderer EU-Staaten ausgleichen zu müssen.

An der Entschlossenheit der Fünf Sterne- und Lega-Koalition, diesen in Brüssel so umstrittenen Weg einzuschlagen, zweifle er nicht, bestätigt indes ein EU-Kommissionsbeamter aus Italien dem KURIER: „Die Frage ist, wie weit sie damit kommen. Und wenn sie es nicht durchsetzen können, werden sie sagen: Wie wollten es ja, aber die EU hat uns gehindert.“