Als die Polizisten Abderrahim Fakirs Knöchel fesseln, ist dieser längst tot. Mehrere Minuten lang knien die beiden Beamten und ein Anrainer über dem Mann und drücken ihn mit dem Gesicht nach unten auf den heißen Asphalt, seine Hände sind auf dem Rücken in Handschellen gelegt. Mehrfach ruft Fakir nach Hilfe („Aiuto! Basta, basta!“), doch die Polizisten lassen nicht von ihm ab. Dann wird der Mann still, bewegt sich nicht mehr. Ein anwesender Notarzt in der Via Svevo in Bologna stellt um 12.53 Uhr mittags Abderrahim Fakirs Tod fest – da war dieser bereits auf Video dokumentiert.

Dieses, von einem Nachbarn am Sonntag gefilmte Material, verbreitet sich seitdem in Italien wie ein Lauffeuer und sorgt bis weit über die Landesgrenzen hinaus für Empörung. Vieles über den Vorfall ist dabei noch offen. Bekannt ist lediglich, dass die Polizei am Sonntag in der norditalienischen Stadt in das Viertel Pilastro gerufen wurde, weil ein Mann, dessen Beschreibung auf Fakir zutrifft, randaliert haben soll. Psychische Ausnahmesituation Beim Eintreffen der Beamten soll er gegen den Streifenwagen geschlagen haben. Die Beamten orteten eine psychische Ausnahmesituation und riefen einen Krankenwagen. Dann setzten sie Pfefferspray ein und überwältigten ihn. Berichten zufolge soll Fakir Verletzungen am Kopf und im Gesicht aufgewiesen haben. Ob er gesundheitliche Probleme hatte, ist noch unbestätigt; das Obduktionsergebnis ist ausständig. Eine Körperkamera eines Polizisten wurde der Staatsanwaltschaft übergeben.