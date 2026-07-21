„Widerlich“: KI-Video des Rechtspopulisten Vannacci sorgt für Wirbel
Zusammenfassung
- Ein KI-Video des rechtspopulistischen EU-Abgeordneten Roberto Vannacci hat in Italien Empörung ausgelöst, weil darin Oppositionspolitiker gefesselt in einer Arena gezeigt und ihre Hinrichtung bejubelt wird.
- Oppositionsvertreter wie Giuseppe Conte und Julia Unterberger verurteilten den Clip als Gewaltaufruf und forderten eine klare Distanzierung, auch von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.
- Vannacci wies die Vorwürfe zurück, reagierte spöttisch und blieb damit seiner provokanten politischen Inszenierung treu.
Ein mit Künstlicher Intelligenz erstelltes Video des italienischen EU-Abgeordneten und Rechtspopulisten Roberto Vannacci hat in Italien heftige Kritik ausgelöst. Der Gründer der rechten Partei Futuro Nazionale (Nationale Zukunft) veröffentlichte den Clip in den sozialen Medien. Darin inszeniert sich der frühere General als römischer Kaiser in einem römischen Amphitheater.
Neben ihm sitzen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Senatspräsident Ignazio La Russa. In der Arena erscheinen die Oppositionspolitiker Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi und Laura Boldrini gefesselt. Das Publikum fordert ihre Hinrichtung: Vannacci gibt im Video seine Zustimmung.
Video löste heftige Diskussionen aus
Die Veröffentlichung löste in Italien umgehend heftige Reaktionen aus und wird in Politik und sozialen Netzwerken kontrovers diskutiert. Der Vorsitzende der Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) und Ex-Premier, Giuseppe Conte, verurteilte den Clip scharf. Vannacci ordne darin den Tod politischer Gegner an und sende damit „eine Botschaft, die zu Gewalt aufstachelt“, erklärte Conte. Zugleich forderte er Ministerpräsidentin Meloni zu einer Stellungnahme gegen die Rückkehr einer „Mythologie der Gewalt“ auf. Wer glaube, die Opposition einschüchtern zu können, werde damit keinen Erfolg haben, meinte Conte.
„Video schlichtweg widerlich“
Scharf äußerte sich auch die Südtiroler SVP-Senatorin und Vorsitzende der Autonomiegruppe, Julia Unterberger. „Das Video von Vannacci ist schlichtweg widerlich. Ich hoffe, dass sich alle politischen Kräfte unmissverständlich davon distanzieren und diesen Akt politischer Gewalt ohne Zögern verurteilen. Das ist auf dem Niveau von (US-Präsidenten Donald) Trump - wenn nicht sogar noch schlimmer“, erklärte sie.
Vannacci wies die Vorwürfe zurück und reagierte spöttisch. Conte stelle sich lediglich als Opfer dar. Vannacci, der zunächst als Europaabgeordneter der rechten Regierungspartei Lega bekannt wurde und inzwischen die Bewegung „Futuro Nazionale“ anführt, setzt in seiner politischen Kommunikation regelmäßig auf provokante Inszenierungen.
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