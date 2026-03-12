Von Ulrich Ladurner aus Rom Als Giorgia Meloni 2022 zur italienischen Ministerpräsidentin gewählt wurde, waren die Sorgen in Europa groß. Wie wohl würde diese Frau Italien regieren? Immerhin hatte sie ihre politischen Wurzeln im italienischen Neofaschismus. Immerhin hatte sie im Wahlkampf gegen Europa gewettert, wie es sonst nur ihr politischer Freund Viktor Orbán tut. Die Sorgen waren offenbar unbegründet. Meloni regiert seit dreieinhalb Jahren äußerst pragmatisch.

Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni

Wo aber sind die Wähler hin, die ihr die Stimme gaben, weil sie an ihre radikalen Versprechen glaubten? Es ist ja kaum vorstellbar, dass sie alle die pragmatische Wende Melonis – wenn auch murrend – so doch stillschweigend mitvollziehen. Unter Melonis Wählern muss es Enttäuschte geben. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis jemand auftauchte, der die Enttäuschten ansprach. Dieser Mann heißt Roberto Vannacci. Bis vor kurzem kannte den General des Heeres so gut wie niemand. 2023 aber veröffentlichte er im Selbstverlag ein Buch mit dem Titel „Il mondo al contrario“. Die knapp mehr als 230 Seiten sind gespickt mit Attacken gegen den Feminismus, gegen Ökoaktivisten, gegen sexuelle Minderheiten, gegen Migranten, gegen die Eliten ganz im Allgemeinen.

Zwei Beispiele aus dem Buch, um die Tonlage zu illustrieren: Homosexuellen richtet Vannacci aus: „Seid doch endlich vernünftig, ihr seid nicht normal!“. Über die dunkelhäutige italienische Volleyball-Nationalspielerin Paola Egonu schreibt er: „Sie trägt erkennbar nicht die Züge der Italianität“. Man würde meinen, so ein Buch könnte auf dem Markt keinen Erfolg haben. Doch binnen sechs Monaten verkaufte „Il mondo al contrario“ 300.000 Exemplare, ohne jede Verlagswerbung. Vannacci war plötzlich landesweit bekannt. Verteidigungsminister Guido Crosetto (Fratelli d`Italia) entließ Vannacci, weil er durch seine „Fantastereien dem Ansehen des Heeres schadet“. Matteo Salvini, Chef der Lega, Vizeregierungschef und Infrastrukturminister, hingegen schloss den General a. D. mit den Worten in die Arme: „Ich denke so wie er!“ Salvini bot Vannacci die Spitzenkandidatur bei den Europawahlen im Juni 2024 an, die dieser dankend annahm. Aufstieg zum Vizechef der Lega Mehr als eine halbe Million Italiener schenkte ihm ihre Stimme. Salvini belohnte Vannacci anschließend, indem er ihn zum Vizechef der Lega machte. Er glaubte, der Mann könnte helfen, die Lega, die in den Umfragen bei mickrigen 8 bis 9 Prozent liegt, aus ihrem Tief zu holen.

Lega-Chef Matteo Salvini und der mittlerweile aus der Lega ausgetretene Roberto Vannacci

Salvini allerdings hatte sich mit dem schrillen Außenseiter einen Sprengsatz ins Haus geholt. Vannacci wurde nicht müde, den Chef der Lega an seine markigen Sprüche in Sachen Ukraine zu erinnern. Keine Waffen an die Ukraine! Das hatte Salvini immer und immer wieder gesagt, um dann als Regierungsmitglied Waffenlieferungen ebenso regelmäßig zuzustimmen.