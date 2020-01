Italien: Salvini peilt historischen Sieg in roter Hochburg an

5,2 Millionen Italiener waren bei den Regionalwahlen stimmberechtigt. Und: Salvinis Kandidatin in der Emilia-Romagna hatte durchaus Chancen, die rote Hochburg zu erobern. Der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, Stefano Bonaccini, hatte zuletzt aber Unterstützung der Anti-Populisten-Bewegung „Sardinen“ erhalten. Der „Antikörper gegen den Populismus“ tauchte in Bologna und Umgebung überall dort auf, wo die Lega gerade eine Veranstaltung abhielt. Mit Sardinen aus Karton oder Plakaten in der Hand protestierten sie gegen Rassismus, Antisemitismus und Intoleranz. Ihr Ziel war es, die „rote Hochburg“ vor der Lega zu schützen. Im süditalienischen Kalabrien, wo man traditionell rechts wählt, wurde mit einem klaren Sieg der Berlusconi-Vertrauten Jole Santelli gerechnet.

"Wohnt hier ein Drogendealer?"

Der ehemalige Innenminister Salvini – bekannt für seine ausländerfeindlichen Parolen und sein aggressives Auftreten – war im Wahlkampf äußerst aggressiv aufgetreten. Ein Beispiel: Mit einem Journalistentross zog er durch ein Wohnviertel an der Peripherie von Bologna. Vor laufenden TV-Kameras läutete er an einem Hochhaus an und rief in die Gegensprechanlage: „Machen Sie die Tür auf. Wohnt hier ein Drogendealer? Ihr seid doch Tunesier.“ Dort wohnte aber kein Dealer, sondern eine tunesische Familie. Empört zeigten sich ein Abgeordneter in Tunesien sowie die betroffene Familie, die Salvini klagen will.