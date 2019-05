Schlag gegen die Mafia in der Lombardei

’ Ndrangheta. Ein erfolgreicher Schlag gegen die Mafia ist der Polizei in Mailand gelungen: Am Dienstag wurden 43 Personen, darunter zahlreiche Unternehmer und bekannte Politiker verhaftet. Ihnen werden Beziehungen und Geschäftsverbindungen zur kalabresischen Mafia ’ Ndrangheta vorgeworfen. Insgesamt sind 95 Personen in den Sog eines Skandals um Korruption, illegale Parteienfinanzierungen, Amtsmissbrauch, Bestechungsversuche und Geldwäsche geraten.

Unter den Verhafteten sind auch einige prominente Politiker von Silvio Berlusconis Partei Forza Italia. Darunter der Mailänder Stadtrat Pietro Tatarella, der für die rechte Forza Italia bei der EU-Wahl kandidieren wollte. Er wird beschuldigt, Schmiergelder von ’Ndrangheta-nahen Unternehmen kassiert zu haben, denen er im Gegenzug öffentliche Aufträge zugeschanzt haben soll.