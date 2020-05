Panik vor dem Polit-Clown

Dementsprechend wenig setzen sich auch die Wahlkampagnen mit jugendbezogenen Themen auseinander. Besonders das drängende Thema der Jugendarbeitslosigkeit wird erfolgreich ignoriert. Stattdessen geht es um die Immobiliensteuer – oft ein Hohn für Tausende Junge in prekären Jobs oder in Ausbildung, die vom Hausbesitz in ferner Zukunft nur träumen können. Die Arbeitslosenrate bei den unter 25-Jährigen liegt bei knapp 37 Prozent; jeder fünfte junge Italiener macht keine Ausbildung – von Arbeit ganz zu schweigen.

Großes Interesse, dass die Jungen zur Wahl gehen, scheint auch gar nicht vorhanden zu sein: Für sie wird der Urnengang oft unleistbar. Jene, die ihre Heimatstädte verlassen haben, wohnen anderswo oft schwarz zur Untermiete und sind noch zu Hause gemeldet. Die Briefwahl ist nur in Ausnahmefällen erlaubt; die Heimreise für einen Tag ist teuer.

Hinzu kommen die 25.000 in Europa verstreuten Erasmus-Studenten. Auf die Möglichkeit, dass sie wählen könnten, wurde – anders als bei ihren Professoren – schlicht vergessen. Der Fehler fiel spät auf, nun bezuschussen Alitalia und der Staat zumindest den Heimflug. Die Studiosi müssen aber immer noch knapp 100 Euro auf den Tisch legen, um wählen gehen zu können.

Also bleibt laut Umfragen ein Drittel der Jungen der Wahl fern. Viele wüssten, so der Tenor, ohnehin nicht, was sie ankreuzen sollten. Die besten Karten hat dabei noch Beppe Grillo mit seiner Protest-Attitüde.