Im Herbst brechen harte Zeiten für Berlusconi an

Berlusconis Selbstbild ist natürlich ein anderes. An Selbstbewusstsein hat es dem nur 1,64 Meter großen Medientycoon nie gefehlt. Mit ihm könne sich keiner vergleichen, nicht in Europa und nicht in der Welt, behauptete er in maßloser Selbstüberschätzung. Immer wieder erwähnte er stolz seine bescheidene Herkunft, trotz der er es zu immensem Reichtum gebracht hat. Laut Forbes verfügt er über ein Vermögen von 6 Milliarden Euro. Er studierte Jus in Mailand. Der Sinn stand ihm jedoch stets nach Unternehmertum. Mit Bankkrediten erwarb er an der Mailänder Peripherie Grundstücke, auf denen er die Trabantenstadt „Milano Due“ aufzog. In Italien ist seine Anhängerschaft nach wie vor groß. Auf der Webseite von Forzasilvio.it mobilisieren sich seine Fans. Eine eigene Armee, „Esercito di Silvio“, verteidigt mit „Hände weg von Silvio“-Parolen ihren Leader. Das Wochenblatt Panorama, das der familieneigene Verlag Mondadori herausgibt, verglich Berlusconis Justiz-Schicksal gar mit jenem von Menschenrechtskämpfer Nelson Mandela, der 27 Jahre im Gefängnis saß.

Laut Politologem Giovanni Orsina, ein Experte des „Berlusconismus“, ist es zu simpel, die Anhängerschaft auf die „Hausfrau aus Voghera“ oder den „Mediaset-Seher“ zu reduzieren. „Berlusconis Wähler sind kritischer, als es die Vorurteile wollen. Außerdem hat es kein anderer Politiker, weder Grillo, noch Monti und schon gar nicht Bersani, geschafft, die Berlusconi-Wähler zu überzeugen“. Dem rechten Lager würde eine neue Führungsfigur fehlen.In den letzten zwanzig Jahren war Berlusconi Dauergast in italienischen Gerichten. Korruption, Bilanzfälschung, Schmiergeldzahlungen, Bestechung, Amtsmissbrauch, Verführung Minderjähriger zur Prostitution sind nur einige der Taten, die ihm bisher vorgeworfen werden. International riesige Aufmerksamkeit erregte der Ruby-Prozess. Detaillierte Beschreibungen der Bunga-Bunga-Parties machten die Runde. Seit 2009 ist der der Vater von fünf erwachsenen Kindern geschieden. Ex-Frau Veronica Lario genießt nun ihr Single-Dasein. Während ihr früherer Ehemann auf das Urteil wartete, urlaubte sie an der Costa Smeralda. Auch wenn er wegen Steuerbetrugs erstmals rechtskräftig verurteilt wurde, ist Berlusconi nicht aus dem Spiel: Er plant für Herbst eine Neugründung seiner „Forza Italia“ und auch eine neuerliche Kandidatur 2015.