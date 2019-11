Italien: Großer Zulauf für "Sardinen"-Bewegung gegen Salvini

Salvini ist derzeit im Dauer-Wahlkampfeinsatz. In der Emilia-Romagna und in Kalabrien stehen am 26. Jänner Regionalwahlen an. Dabei will Salvini die als „rote Hochburg“ bekannte Emilia Romagna „von den Linken befreien“. Würde das gelingen, könnte Salvini den Druck auf die Regierung für baldige Neuwahlen erhöhen. Die Lega ist laut Umfragen derzeit stärkste Einzelpartei.