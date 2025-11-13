"Sniper-Touristen" im Bosnien-Krieg? Italien leitet Ermittlungen ein

11.000 Menschen starben während der Belagerung von Sarajevo zwischen 1992 und 1996. In dieser Zeit sollen wohlhabende Italiener und Bürger anderer Länder viel Geld – bis zu 100.000 Euro – bezahlt haben, um "Urlaub“ im Kriegsgebiet machen und auf Menschen schießen zu können. Das Schießen auf Kinder kostete extra. Seit Jahren tauchen immer wieder Berichte zum "Sniper-Tourismus“ während des Bosnien-Krieges auf. Auch der 2022 erschienene Film "Sarajevo Safari“ des slowenischen Regisseurs Miran Zupanič beschäftigt sich damit, lässt Zeugen zu Wort kommen. Nach einer Anzeige des Journalisten Ezio Gavazzeni, der in den Archiven der bosnischen Geheimdienste recherchiert hat, hat die Staatsanwaltschaft Mailand nun ein erstes Ermittlungsverfahren eröffnet; die Anzeige war bereits im Jänner eingereicht worden. Das 17-seitige Dokument enthält Aussagen von Zeugen, die Anfang der 90er-Jahre italienische Staatsbürger in Sarajevo gesichtet haben sollen.

Archive sollen geöffnet werden Gavazzeni berichtet auch, dass möglicherweise Dokumente existieren, die die "Identitäten" dieser Mörder, der sogenannten "Touristen-Schützen", beinhalten. In den Militärarchiven von Sarajevo seien die Dokumente zu dem Fall als "Top Secret" eingestuft. Selbst die ehemalige Bürgermeisterin Sarajevos, Benjamina Karic, die die Anklage unterstützt und bereit ist, vor der Mailänder Staatsanwaltschaft auszusagen, habe erfolglos versucht, über ein Gesuch Zugang zu den lokalen Justizunterlagen zu erhalten, berichtete Gavazzeni.