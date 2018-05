Italien: Ein Taumeln in Richtung Neuwahlen

Einen Schritt weiter geht Di Maio, er fordert gar ein Amtsenthebungsverfahren gegen den 76-jährigen Staatspräsidenten. In einem Facebook-Video machte er Mattarella und die „Finanzlobby“ für das Scheitern der Regierungsbildung verantwortlich: „Wahlen sind sinnlos, denn die Regierung wird von Ratingagenturen, Finanz- und Bankenlobbys bestimmt.“ Wenn man uns verhindern wolle, solle man das offen sagen, so der erboste Fünf Sterne Mann.

Laut Politbeobachtern tragen alle Beteiligten Schuld am Scheitern nach 84 Tage zähen Verhandlungen. „Savona (siehe unten) hat zu spät klar gemacht, dass seine Kritik am europäischen Modell kein Italexit-Projekt war. Di Maio und Salvini weigerten sich, ihn durch Giorgetti (Anm.: Nr. zwei der Lega) zu ersetzen. Und wollten damit ihrer Wählerschaft Macht gegenüber dem Präsidenten demonstrieren“, erklärt Politaktivist Massimo Marnetto dem KURIER. Aber auch Mattarella habe sich von einem souveränen Garant für die Einheit des Landes, zu einem Schützer der Ersparnisse deklassiert, in dem er sich auf die Finanzmärkte berief.

Von Neuwahlen im Herbst würde laut aktuellen Umfragen vor allem die rechtsextreme, europakritische Lega profitieren: Sie könnte mit einem Stimmenzuwachs von bis zu acht Prozent rechnen und würde derzeit die 25 Prozent Marke erreichen. Laut Wahl-Experten könnte es das Rechtsbündnis gemeinsam mit Ex-Premier Silvio Berlusconis Forza Italia – wenn es hält – auf 41 Prozent bringen. Der vierfache Ex-Regierungschef kann nach der Aufhebung seines Ämterverbots wieder selbst als Premier-Anwärter kandidieren. Vergessen wäre dann das Zerwürfnis mit Salvini, der sich mit den von Berlusconi gehassten Fünf Sternen eingelassen hat. Überhaupt dürfte sich der 81-jährige Medientycoon derzeit die Hände reiben, dass es Di Maio und Salvini noch vor dem Start „zerrieben“ hatte. Bei Neuwahlen könnte er nach dem Scheitern der beiden gestärkt in den Wahlkampfring steigen – sofern ihm nicht ein neuer Prozess im November 2018 wegen Schweigegeld-Zahlungen einen Strich durch die Rechnung macht.

Weniger erfolgreich dürfte die Grillo-Mannschaft bei Wahlen sein. Viele ehemalige Linkswähler unter ihren Anhängern sind über den Rechtskurs der Fünf Sterne Bewegung enttäuscht, die wiederum eine Allianz mit der Lega überlegt.