Italien: Das umstrittene Bürgereinkommen

Der Name „reddito di cittadinanza“, das sogenannte Bürgereinkommen, ist allerdings irreführend. Denn es handelt sich dabei nicht um ein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern um eine Zahlung, die mit der österreichischen Mindestsicherung/Notstandshilfe oder Hartz IV in Deutschland vergleichbar ist. Arbeitslose müssen an Fortbildungskursen teilnehmen, ehrenamtliche Arbeit leisten und dürfen maximal zwei Jobangebote ablehnen, sonst wird die Zahlung gestrichen.

Die geplante soziale Mindestsicherung würde laut Fünf Sterne mit jährlich 17 Milliarden Euro auf das Haushaltsbudget schlagen. Ökonomen rechnen jedoch vor, dass ein doppelt so hoher Betrag zu veranschlagen sei. Fünf Sterne-Leute plädieren dafür, einen Teil der Finanzierung aus Kürzungen bei Militärausgaben (2,5 Milliarden Euro) und Streichungen von Privilegien wie „Manager-Pensionen“ und Dienstlimousinen (1,5 Milliarden Euro) zu lukrieren. Italien würde damit sein Sozialsystem aufpolieren. Im Stiefelland existiert bisher keine Grundsicherung, wie in anderen westeuropäischen EU-Ländern. Nur kinderreiche Familien unter der Armutsgrenze erhielten bisher Sozialleistungen.