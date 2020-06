Matteo Renzi, der 40-jährige Ministerpräsident und ehemals erfolgreiche Bürgermeister von Florenz, war als "rottamatore", als "Verschrotter", in die nationale politische Arena gestiegen. Verschrotten will er die "alte politische Kaste", auch im eigenen linken Lager. Als eine Art italienische Mischung aus Bill Clinton, Tony Blair und Gerhard Schröder hat er es in kürzester Zeit geschafft, die Mehrheit des linken " Partito Democratico" und dann auch der italienischen Wähler für sich zu gewinnen. Bei den letzten EU-Wahlen hat die Partei unter seiner Führung immerhin spektakuläre 40 Prozent der Stimmen eingefahren – einmalig in diesen Zeiten der Politikverdrossenheit. Renzis Haupt-Slogan: wir müssen Italien aus dem Sumpf ziehen.

Seit knapp einem Jahr im Amt, hat Renzi schon für radikale Reformen gesorgt. Als erste populäre Maßnahme brachte seine Steuerreform zehn Millionen Kleinverdienern 80 Euro Entlastung im Monat. In hartem Kampf mit den in Italien noch immer sehr starken Gewerkschaften lockerte ein Renzi-Gesetz den seit Jahrzehnten geltenden Kündigungsschutz und verbesserte die Gesetzeslage für die inzwischen vielen Millionen von prekären Zeitarbeits-Kräften. Und dann vor allem die Staatsreform. Durch ein Kompromiss-Abkommen mit dem konservativen Gegenspieler Silvio Berlusconi brachte Renzi eine tief greifende Reform der Institutionen auf den Weg, die eigentlich kurz vor Abschluss steht.

Bisher haben Abgeordnetenkammer und Senat gleich viel Gewicht. Ohne die Zustimmung beider Kammern gibt es kein Gesetz. Renzi will den Senat entmachten und auf wenige Kompetenzen, wie etwa in Deutschland, zurechtstutzen.

Die Abgeordnetenkammer soll das wirklich ausschlaggebende Gesetzesorgan sein – womit auch die Zahl der Parlamentarier von derzeit über 900 um fast ein Drittel reduziert würde. Und um das alles abzurunden, steht ein neues, gerechteres Wahlrecht vor der Beschlussfassung. Dabei hat Matteo Renzi Silvio Berlusconi nicht unbeträchtliche Zugeständnisse gemacht, um sich dessen Unterstützung zu sichern.