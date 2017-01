Wie mehrere türkische Medien berichten, wurden bei einer Schießerei in einem Restaurant im Istanbuler Stadtteil Beykoz mindestens eine Person getötet und zwei weitere verletzt. Laut der Hurriyet Daily News eröffnete der Täter das Feuer auf einen Mann, der vor zwölf Jahren seinen Vater ermordet hat. Ein Terrorakt kann damit ausgeschlossen werden. Der Täter soll von der Polizei festgenommen worden sein.

#Multiple #injuries reported after an #attacker opens #fire in a #restaurant in #Istanbul's #Beykoz, motive unclear local media pic.twitter.com/y8pu09vmpV