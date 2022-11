Istanbul Attentat: Festgenommene Frau gesteht Auftrag der PKK

Über Aufnahmen von Überwachungskameras soll die Frau laut der Istanbuler Polizeidirektion ausfindig gemacht worden und wurde in der Nacht festgenommen. Beim Verhör soll die, als Ahlam A. identifizierte, Frau, den Anschlag gestanden haben. Sie sagte aus, dass sie von der Zentrale in Kobanê beauftragt worden sei und sich über Afrin im Nordwesten in die Türkei gekommen sei. Die Stadt wird seit 2018 von türkischen Streitkräften okkupiert.

"PKK-PYD-YPG Terrororganisation"

Die Istanbuler Polizeidirektion spricht in ihrer Stellungnahme genauer von der "PKK-PYD-YPG Terrororganisation". Die PKK (Arbeiterpartei Kurdistans) ist eine kurdische Untergrundorganisation mit sozialistischer Ausrichtung, die sich militanter Methoden bedient. Ihren Ursprung hat sie in den kurdischen Siedlungsgebieten innerhalb der Türkei. Sie kämpft in der Türkei und teilweise auch in den angrenzenden Ländern für die politische Autonomie kurdisch besiedelter Gebiete.

Ziel der PKK ist je nach Lesart die Gründung eines unabhängigen kurdischen Staates oder ein „demokratisches autonomes Kurdistan“ Ihr militärischer Arm verübt Anschläge auf militärische und zivile Ziele. Sie gilt in der Türkei, Europa und den USA als Terrororganisation. Die YPG (Volksverteidigungseinheiten) werden als bewaffneter Arm der kurdisch-syrischen Partei der Demokratischen Union (PYD) betrachtet. Sie werden oft als syrische Fraktion der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) angesehen.

Ankara geht regelmäßig gegen die PKK vor und unterhält seit 2016 auch Militärposten im Nordirak. Der seit 1984 andauernde Konflikt kostete bislang Zehntausenden Menschen das Leben. Ein Waffenstillstand war im Sommer 2015 gescheitert.

Istanbul und andere türkische Städte waren in der Vergangenheit wiederholt von politisch motivierten Anschlägen militanter kurdischer und auch islamistischer Gruppen erschüttert worden.

"Nehmen Kondolenzwünsche der USA nicht an"

Bereits am Sonntag hatte Präsident Recep Tayyip Erdoğan Vergeltung für den Anschlag angekündigt. Er, wie auch Innenminister Süleyman Soylu, zogen in Statements zudem auch die USA zur Rechenschaft. "Die Message ist bei uns angekommen. Wir nehmen die Kondolenzwünsche der amerikanischen Botschaft nicht an", sagte Soylu in einem Pressstatement.

Die USA unterstützen die Terrororganisation in Kobane und nähre dadurch den Terror in der Türkei, begründete dieser. Hintergrund dazu: Die Türkei sieht die YPG als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die USA wiederum sieht die YPG im syrischen Bürgerkrieg als Partner im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).