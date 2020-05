Israels Botschaft in Kairo gestürmt

Hintergrund des Angriffs auf die Botschaft war ein Vorfall Mitte August. Damals erschoss die israelische Armee bei einem Einsatz an der Grenze zum Gazastreifen versehentlich fünf ägyptische Polizisten. Ein sechster erlag am Samstag seinen Verletzungen. Israel, das bereits mit der Türkei einen heftigen Streit hat, hat sich zwar offiziell entschuldigt, vielen Ägyptern reichte das aber nicht: Immer wieder demonstrierten sie vor der Botschaft.



Der Angriff von Freitagnacht bestärkt Israel in seiner Angst vor dem Arabischen Frühling. Die Sorge ist groß, dass die Umwälzungen in Tunesien, Ägypten und Libyen radikale, anti-israelische Kräfte an die Macht bringen könnten. Ägypten ist neben Jordanien das einzige Land, das mit Israel Frieden geschlossen hat. Er ist aber äußerst fragil und hing großteils an Mubarak. Seit seinem Sturz im Februar wurden Forderungen nach einem Kurswechsel gegenüber dem Nachbarland und einer Aufkündigung des Vertrags immer lauter.



Israels Premier Netanyahu lenkte nach einer ersten harschen Reaktion ein. Er dankte Ägypten für die Hilfe bei der Ausreise der Diplomaten: Damit sei ein Desaster verhindert worden. Netanyahu kündigte auch die rasche Rückkehr des israelischen Botschafters an, forderte aber Sicherheiten für die Diplomaten.

Streit Israel/ Türkei

Premier Erdogan will Haager Gericht anrufen

Im Streit zwischen Israel und der Türkei wegen der Erstürmung eines Gaza-Hilfsschiffes mit neun türkischen Toten 2010 will der türkische Premier Erdogan nun den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag anrufen. "Wir werden diese Auseinandersetzung nach Den Haag bringen und die Welt wird sehen, wer an der Seite der Opfer steht", sagte er am Samstag.



Mit der Ankündigung erhöhte Erdogan den Druck auf Israel weiter, das sich für die Erstürmung der "Mavi Marmara" bisher nicht entschuldigt hat. Am Donnerstag hatte der Premier, der am Montag Ägypten besucht und auch einen Abstecher in den Gazastreifen plant, gesagt, dass die Türkei Hilfslieferungen für Gaza künftig unter den Schutz von Kriegsschiffen stellen werde.