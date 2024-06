Israels Armee: Luftangriff gegen Hisbollah-Stellung im Libanon

Es sei in der Nacht militärische Infrastruktur der Hisbollah attackiert worden, teilte die Armee am Sonntag in der Früh mit. Ob es dabei Tote oder Verletzte gab, wurde nicht genannt. Israel liefert sich seit Beginn des Gaza-Krieges täglich Schusswechsel mit der Hisbollah im Grenzgebiet zum Libanon.

Die Miliz erklärte, Israel müsse den Krieg in Gaza gegen die mit ihr verbündete islamistische Hamas vollständig beenden, bevor sie mit dem Beschuss Israels aufhöre. Zuletzt nahm die Intensität der Gefechte deutlich zu. Es wird befürchtet, dass sich ein möglicher offener Krieg zwischen Israel und dem Libanon zu einem regionalen Konflikt ausweiten könnte.