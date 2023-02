Israeli durch Schüsse nahe Jericho lebensgefährlich verletzt

Bei einem weiteren mutmaßlichen Anschlag im Westjordanland ist am Montag nach Angaben von Sanitätern ein Israeli lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann sei in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden. Die israelische Armee teilte mit, der Vorfall habe sich an einer Kreuzung am nördlichen Ufer des Toten Meers ereignet. Nach Medienberichten konnte der Täter entkommen und floh in Richtung der palästinensischen Stadt Jericho.

Präsenz verstärkt

Die Armee hatte zuvor angesichts einer jüngsten Eskalation ihre Präsenz im Westjordanland weiter verstärkt. Nach einem palästinensischen Anschlag, bei dem zwei Israelis getötet worden waren, kam es dort am Sonntagabend zu schweren Ausschreitungen israelischer Siedler. Dabei wurden ein Palästinenser getötet und Hunderte verletzt. Dutzende Häuser, Läden und Autos wurden in Brand gesetzt.