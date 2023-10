Jordanien: Israel hat Bodenoffensive im Gaza begonnen

Laufender Angriff auf Ziele der Hamas

Medienberichte deuteten am Freitagabend auf massive israelische Bombenangriffe im Gazastreifen hin. Das Militär teilte dazu auf Anfrage lediglich mit, die Streitkräfte griffen in ihrem Kampf gegen die Hamas „laufend“ Ziele im Gazastreifen an.

Nach Darstellung des militärischen Arms der islamistischen Hamas im Gazastreifen gibt es dort an zwei verschiedenen Orten israelische Bodeneinsätze. Es gebe gewalttätige Zusammenstöße in dem Ort Beit Hanun im Norden sowie östlich des Flüchtlingslagers Al-Bureij im Zentrum des Gazastreifens, teilten die Al-Qassam-Brigaden am späten Freitagabend mit. Beides sind Orte in Grenznähe. Unabhängig waren die Angaben der Islamistenorganisation, die von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft wird, nicht zu überprüfen. Israels Armee wollte den Bericht nicht kommentieren.

Izzat al-Rishq, ein hochrangiges Mitglied des Politbüros der Hamas, sagte am Freitag, dass die Hamas bereit sei, die israelischen Streitkräfte zu besiegen, wenn sie in den Gazastreifen vordringen.

Kommunikationsdienste im Gaza sind ausgefallen

Nach Angaben der Palästinensischen Telekommunikationsgesellschaft fielen im Gazastreifen alle Kommunikations- und Internetdienste aus. Schuld sei die heftige Bombardierung durch die israelische Armee, teilte das im Westjordanland ansässige palästinensische Telekommunikationsunternehmen „Paltel“ mit. Auch die Organisation Netblocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist, bestätigte auf der Plattform X einen Zusammenbruch der Internetverbindungen im Gazastreifen.