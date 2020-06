Seit Wochen waren sie immer und immer wieder auf die Straße gegangen. Mit gen Himmel gerichtetem Blick und lauten Klagerufen warnten Hunderttausende orthodoxe Juden im traditionellen schwarzen Gewand in Israel, aber auch in New York, dass das Ende der jüdischen Identität und der israelischen Nation drohe, wenn die Regierung in Jerusalem ihren Plan wahr mache: Die Aufhebung der Befreiung vom Wehrdienst für die Haredim, die "Gottesfürchtigen", wie sie sich nennen.

Es half alles nichts. In einer historischen Entscheidung hat das Parlament am Mittwoch die schrittweise Einführung der Wehrpflicht auch für ultraorthodoxe Männer beschlossen. Für den Antrag der Regierung stimmten 67 der 120 Knesset-Abgeordneten, die Opposition boykottierte das Votum.

Vor allem Finanzminister Jair Lapid von der Zukunftspartei hatte sich der "gleichen Verteilung der Lasten" auch auf tiefreligiöse Juden verschrieben. Sein Parteifreund, Wissenschaftsminister Jaakov Peri, sagte: "Erstmals wird ein Problem, das im Zentrum des Konflikts innerhalb der israelischen Gesellschaft steht, gelöst. Dramatische Veränderungen stehen an." Vertreter der Ultraorthodoxen sprachen von einem "schwarzen Tag für den Staat und die Regierung".