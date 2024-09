Israels Verteidigungsminister Gallant: Sinwar ist neuer Bin Laden

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant hat Yihya al-Sinwar , den Chef der islamistischen Hamas, als den "neuen Osama bin Laden" bezeichnet. In dem anlässlich des Jahrestages der Terrorangriffe vom 11. September 2001 in den USA veröffentlichten Video sagte er: "Er ist der Osama bin Laden von Gaza. Wir werden ihn finden und der Gerechtigkeit zuführen - tot oder im Gefängnis."

Terroranschläge 9/11

Der aus Saudi-Arabien stammende Bin Laden war Hauptorganisator der Terroranschläge vom 11. September in den USA mit Tausenden Toten. Er wurde 2011 in seinem Versteck in Pakistan von einem US-Sonderkommando getötet.