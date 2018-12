Israel: Väterchen Frost und Santa Claus

Die christlichen Geistlichen wissen besser als ihre andersgläubigen Kollegen, dass es den jüdischen Besuchern um Kerzenlicht, Ornate, Chorgesang und Orgelmusik geht. Nicht ums Taufbecken. Der Prior der Dormitionsabtei in Jerusalem sprach es auf der Kanzel an: „Sie sollen heute als Juden wieder nach Hause gehen, aber ich möchte doch davon predigen, was Weihnachten so großartig macht.“

Außerhalb der Kirchen gehört Weihnachten in Israel tatsächlich dem Kommerz. Wie Halloween oder der Valentinstag, die nichts mehr mit Allerheiligen oder dem römischen Märtyrer zu tun haben. Auch hier weiten sich die „Rituale“ aus. Seit einigen Jahren eröffnet auch in Israel der Black Friday den Jahresendspurt des Handels. Cyber-Monday folgte. In den christlichen Vierteln gibt es Weihnachtsmärkte. In jüdischen Ortschaften häufen sich „Lichtermärkte“. Wie der Weihnachtsmarkt mit Kova Santa, nur eben für Hanukkah. Und nicht nur für den Kommerz. Es ist ein Weltgefühl, Ausland ohne stressigen Billigflug. Ein Wir-gehören-dazu. Ein Gefühl, wie es auch in Dubai zu finden ist.

Um den höchsten Tannenbaum gibt es mittlerweile sogar einen Wettbewerb. In diesem Jahr steht er in Fassuta, einem kleinen Dorf hoch im Norden. Der letzte Ort Israels, in dem allein Christen leben und dessen Weihnachtsmarkt zu einer Institution heranwächst.

In Haifa, Jaffo und Jerusalem werden von den Stadtverwaltungen an die vor allem dort lebenden Christen und an Diplomaten Kieferbäumchen verteilt. Was danach übrig bleibt, wird preiswert an die Erstkommenden verkauft. Meist Ex-Sowjetbürger oder Gastarbeiter aus Osteuropa. In Israels Durchschnittshaushalten ist der Tannenbaum nicht zuhause. Die Designerin Liran Elbaz fand aber einen plastischen Kompromiss: Ein Rentier, dessen Geweih ein neunarmiger Leuchter ist.