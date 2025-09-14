US-Außenminister in Israel: Rubio sichert trotz Angriffen Unterstützung zu

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Fünf Tage nach den israelischen Luftangriffen auf Hamas-Vertreter in Katar ist US-Außenminister Marco Rubio zu seinem Besuch in Israel eingetroffen. Rubio landete am Sonntagmorgen auf Tel Avivs Ben-Gurion-Flughafen, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu will am Sonntag mit Rubio die Klagemauer in Jerusalem besuchen, wie Netanyahus Büro mitteilte. USA sichert Israel trotz Angriffen Unterstützung zu Laut State Department will Rubio Israel trotz dessen Angriffen in Katar die anhaltende Unterstützung der Vereinigten Staaten zusichern, bevor in gut einer Woche mehrere Länder im Rahmen der UN-Generaldebatte in New York einen Palästinenserstaat anerkennen wollen.

Im Kampf gegen die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hatte Israel am Dienstag Luftangriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen, die sich nach Armeeangaben gegen die Führungsebene der Palästinenserorganisation richteten. Die US-Regierung übte Kritik daran, da Katar ein wichtiger Verbündeter der Vereinigten Staaten ist und in den Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg zu den Vermittler-Staaten gehört. Vor seinem Abflug nach Israel hatte Rubio allerdings klargestellt, dass diese Meinungsverschiedenheit keine Auswirkungen auf das enge Verhältnis zu Israel habe. Trump "äußerst betrübt über den Ort des Angriffs" US-Präsident Donald Trump hatte unter anderem gesagt, er sei "äußerst betrübt über den Ort des Angriffs". Auch Rubio räumte vor seinem Abflug mit Blick auf Israels Luftangriffe in Doha ein: "Natürlich waren wir darüber nicht glücklich, der Präsident war darüber nicht glücklich." Deswegen werde er mit seinen Partnern in Israel über die Luftangriffe in Katar und deren Folgen sprechen.