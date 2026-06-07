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Ausland

Terror-Alarm? Toter (30) nach Schüssen in Israel, Verdächtiger auf der Flucht

Zuerst fielen an einer Tankstelle Schüsse. Anschließend wurden aus zwei nahegelegenen Orten weitere Schussverletzte gemeldet. Ein Mann starb dabei.
07.06.2026, 11:08

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Eine Ambulanz mit einem Plakat eines Geisels trifft in der Notaufnahme des Sheba Medical Center in Ramat Gan, Tel Aviv, ein.

Bei einer Serie von Schusswaffenangriffen in Israel sind am Sonntag nach Angaben von Sanitätern mindestens ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt worden. Die Polizei teilte mit, dem Verdacht nach handle es sich um Terroranschläge. Das Fahrzeug eines mutmaßlichen Täters sei sichergestellt worden, der Mann sei dabei erschossen worden. In den vergangenen Jahren war es in Israel immer wieder zu Anschlägen von Palästinensern gekommen.

Schüsse in Tel Aviv, mindestens sechs Tote

Das israelische Nachrichtenportal "ynet" berichtete, es handle sich um einen arabischen Staatsbürger Israels. Die Polizei jage noch einem mutmaßlichen zweiten Täter hinterher. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hielt nach Angaben seines Büros wegen des Terrorverdachts eine Lagebesprechung ab.

Schüsse bei Tankstelle

Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom fielen zuerst an einer Tankstelle bei Kokhav Ya'ir Kochav Jair nordöstlich von Tel Aviv Schüsse. Dabei seien zwei Menschen verletzt worden. Anschließend wurden aus zwei nahegelegenen Orten weitere Schussverletzte gemeldet. Ein etwa 30-jähriger Mann sei seinen Verletzungen erlegen. Zahlreiche Polizeikräfte waren im Einsatz.

Israel und Libanon einigen sich auf Waffenruhe

Zuletzt hatten sich Vorfälle in israelischen Ortschaften in Grenznähe zum besetzten Westjordanland ereignet.

Israel Nahost
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