Israelische Streitkräfte dringen in Schule für Palästina-Flüchtlinge ein

Zum zweiten Mal in weniger als einem Monat sind israelische Streitkräfte gewaltsam in die Kalandia-Berufsschule des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) in Ostjerusalem eingedrungen. Wie die Organisation am Dienstag in einer Aussendung mitteilte, wurden Lehrkräfte und Schüler während des Einsatzes in der Schule festgehalten. Die UNRWA verurteilt die Aktion scharf und ermahnt Israel zur Einhaltung des internationalen Völkerrechts.

Zum Zeitpunkt des unbefugten Eindringens befanden sich die Schüler und das Lehrpersonal der Berufsschule gerade im Unterricht. Alle Anwesenden wurden für die Dauer des Einsatzes vor Ort gefangen genommen. Laut Pressemitteilung wurden der UNRWA bisher aber keine Gründe für das unerlaubte Betreten des Ausbildungszentrums genannt. Der Organisation zufolge fotografierten Vertreter der Stadtverwaltung Jerusalems im Zuge des Einsatzes verschiedene Gebäude, Büroräume sowie Schulungsräume.