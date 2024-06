Früherer israelischer Außenminister David Levy gestorben

Präsident Yitzhak Herzog würdigte den am Sonntag verstorbenen Levy, der über Jahrzehnte die Politik Israels in wichtigen Ämtern mitprägte.

Levy war ein Rivale des amtierenden Regierungschefs Netanyahu

"David Levy wird in die Geschichte Israels eingehen als ein Symbol für die nationale Einheit und das soziale Tätigsein", erklärte Herzog. "Er hat die Gesellschaft und den Staat Israel geprägt."

Levy kam 1937 in Marokko zur Welt und ließ sich 1959 in Israel nieder. Von 1969 an war er 36 Jahre lang Mitglied der Knesset, des israelischen Parlaments. 1977 wurde er Minister und hatte in seiner langen Karriere verschiedene Ressorts und Kabinettsposten inne, vom Einwanderungsminister, Arbeitsminister bis zum Außenminister und stellvertretenden Regierungschef.

Levy war ein Rivale des amtierenden Regierungschefs Benjamin Netanyahu. 1992 unterlag er gegen Netanyahu im Rennen um den Vorsitz der rechtsgerichteten Likud-Partei. Dieser würdigte Levy am Sonntag als einen "über Jahrzehnte engagierten Diener des Staates".