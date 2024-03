Muslime dürfen während Ramadan in die Al-Aksa-Moschee

Israel will Muslimen auch in diesem Jahr während des islamischen Fastenmonats Ramadan Zugang zur Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg in Jerusalem gewähren.

"In der ersten Woche des Ramadan dürfen die Gläubigen den Tempelberg betreten, und zwar in ähnlicher Zahl wie in den Vorjahren", teilte die israelische Regierung am Dienstag mit. In den darauffolgenden Wochen werde die Anzahl mit Gläubigen an die Sicherheitslage angepasst.