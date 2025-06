Israel im Krieg: "In Zeiten wie diesen rücken wir zusammen"

Für die Israelis sind Raketenangriffe seit Jahren fast schon so etwas wie Routine. Doch wie warnte Premier Benjamin Netanjahu noch am Donnerstag? „Dieser Krieg wird anders.“ Tatsächlich erinnern diese Bilder an die Bombardierung Israels 1991 durch den irakischen Diktator Saddam Hussein. Israels Luftabwehr war damals noch nicht so gut ausgerüstet wie heute.

Seit langem war Israel nicht mehr so hermetisch durch einen Kriegszustand abgeschottet. Am Himmel Irans bewegen sich Israels Piloten ungehindert. Israels Luftraum ist geschlossen. 50.000 Israelis sind nach ihrem Pfingsturlaub im Ausland gestrandet. Bedroht von Terroristen, die in iranischem Auftrag Anschläge planen.

Unterricht per Zoom

Nicht notwendige Arbeitsplätze sind geschlossen. U-Bahn-Haltestellen dienen als Bunker, Krankenhäuser verlegten ihre Patienten in Tiefgaragen, Schulunterricht findet wie in Corona-Zeiten per Zoom statt. Der Unterschied zu früheren Kriegen ist so groß wie der zwischen einem 5- oder 50-Kilo-Sprengkopf und einer Trägerrakete mit 500-Kilo Nutzlast.

Obwohl Israels Regierung fast die gesamte Opposition hinter sich weiß, ist sie nervös. „Für jedes zerstörte Haus in Israel zertrümmern wir 100 Häuser im Iran“ tönte Infrastruktur-Minister Eli Cohen am Sonntag. Er weiß: In Abnutzungskriegen tut sich Israel schwer. 617 Tage Krieg im Gazastreifen machen dies mehr als deutlich. Oppositionspolitiker Avigdor Lieberman forderte sogar die „Ausweitung zum totalen Krieg“. Klingende Worte vor Mikrofonen.

Die Wirklichkeit aber kennt mehr die Zwischentöne. Obwohl iranische Raketen in Wohngebiete Israels einschlagen, richten sich die israelischen Angriffe weitgehend gegen militärische Ziele und Nukleareinrichtungen. Gilt die iranische Zivilbevölkerung doch als potentieller Verbündeter im Kampf gegen das Mullah-Regime.

Und Gaza?

Israels Minister sind auch nervös, weil die öffentliche Meinung hinter dem Angriffsbeschluss steht. Nicht unbedingt aber hinter der Regierung. Wegen des Verbots von Massenansammlungen fanden die Proteste gegen die Regierung am Wochenende online statt. Eine klare Mehrheit fordert weiter ein Kriegsende im Gazastreifen mit der Befreiung aller Geiseln.

Fast alle Befürworter des Angriffs auf den Iran machen aus ihrer Sorge keinen Hehl, dass Netanjahu die Lage ausnutzen könnte, die Einheit im Kriege zu missbrauchen - die politische Spaltung zu vertiefen. „Dabei wäre doch gerade der Krieg mit Iran eine gute Chance den mit der Hamas zu beenden“, meint Noa Katz-Meiri, deren Sohn Lior am 7.Oktober 2023 von der Hamas entführt wurde.