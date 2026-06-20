Sechs Tote durch Israel-Attacken in Gaza
Zusammenfassung
- Bei israelischen Luftangriffen und Schusswechseln im Gazastreifen wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden mindestens sechs Menschen getötet, darunter ein Kind.
- Unter anderem wurde ein Wohnhaus in Gaza-Stadt angegriffen; das israelische Militär sprach von einem getroffenen Militanten, zu zwei weiteren tödlichen Vorfällen äußerte sich Israel zunächst nicht.
- Trotz der seit Oktober geltenden Waffenruhe kommt es immer wieder zu Verstößen; laut Behörden wurden seitdem mehr als 1.000 Palästinenser getötet, Israel meldet vier getötete Soldaten.
Bei israelischen Luftangriffen und Schusswechseln sind im Gazastreifen nach Angaben der Gesundheitsbehörden mindestens sechs Menschen getötet worden, darunter ein Kind. Unter anderem sei ein Wohnhaus in Gaza-Stadt angegriffen worden. Dabei habe es neben vier Toten auch mehrere Verletzte gegeben. Das israelische Militär teilte mit, es habe einen Militanten getroffen, ohne jedoch näher darauf einzugehen.
Zu zwei weiteren Vorfällen an anderen Orten mit jeweils einem Toten äußerte sich Israel zunächst nicht. Eigentlich gilt seit Oktober ein Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas-Kämpfern im Gazastreifen. Allerdings gibt es immer wieder Verstöße dagegen.
Den Behörden zufolge wurden dabei seit Oktober mehr als 1.000 Palästinenser durch israelische Angriffe getötet. Nach israelischen Angaben wurden im gleichen Zeitraum vier seiner Soldaten durch Militante getötet.
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