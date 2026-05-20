Nachdem Israels Armee die meisten Boote der internationalen Gaza-Hilfsflotte gestoppt hat, hat die "Global Sumud Flotilla" in Rom Strafanzeige wegen Freiheitsberaubung eingereicht. "Derzeit werden 29 italienische Staatsbürger und drei in Italien ansässige Personen festgehalten und befinden sich an Bord eines israelischen Militärschiffes. Über ihren Zustand oder die Dauer ihrer Festhaltung liegen weder Nachrichten noch offizielle Mitteilungen vor", heißt es in einer Erklärung.

"Wir können die Freiheitsberaubung italienischer Staatsbürger, die an einer ausschließlich friedlichen Mission beteiligt sind, nicht akzeptieren", heißt es in der Mitteilung. Die Organisation forderte die italienischen und europäischen Institutionen auf, "umgehend tätig zu werden, um die Sicherheit unserer Landsleute, Transparenz über ihre Bedingungen, die Achtung der Rechtsstaatlichkeit sowie die sofortige Freilassung aller Aktivisten zu gewährleisten".

Auch drei österreichische Staatsbürger festgesetzt

Die Mission, bestehend aus Dutzenden zivilen Booten, war aus den Häfen von Barcelona und Augusta auf Sizilien ausgelaufen, um den Gazastreifen zu erreichen, Hilfsgüter zu liefern und medizinische Unterstützung für die von einer schweren humanitären Krise betroffene Zivilbevölkerung zu leisten. Israels Marine habe bis Dienstag mehr als 40 der 57 Boote der "Global Sumud Flotilla" unter ihre Kontrolle gebracht, berichteten israelische Medien. Rund 250 Aktivisten seien bei dem Einsatz westlich von Zypern festgenommen worden. Laut "Global Sumud Österreich" wurden auch drei österreichische Staatsbürger von israelischen Soldaten "überfallen und entführt".