Israel beschoss nach Ballon-Angriffen Ziele der Hamas

Als Reaktion auf erneute Ballon-Angriffe aus dem Gazastreifen hat Israel Ziele der islamistischen Hamas in der palästinensischen Küstenregion beschossen. "Unsere Panzer und Flugzeuge haben eben Militärposten der Hamas sowie unterirdische Einrichtungen in Gaza getroffen", twitterte die israelische Armee Dienstagfrüh. "Wir werden israelische Zivilisten gegen den Terror verteidigen", so das Militär.