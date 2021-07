Island auf dem Weg zur Pirateninsel

Jonsdottir ist der führende Kopf der Piraten-Partei. Als Chefin der Partei will sie sich nicht bezeichnen – handelt es sich doch um eine politische Bewegung, die sich ganz bewusst keinen Chef verpassen will. Bei der Wahl am Samstag aber haben die Piraten gute Chancen, zur stärksten Partei in Island zu werden. Und dass das, was Umfragen knapp vor dem Wahlgang zeigen, gerade in Island auch durchaus Chancen auf Realisierung hat, haben die Isländer bereits vor Jahren bewiesen: Sie wählten den Schauspieler, Satiriker und späteren Chef der "Besten Partei" Jon Gnarr 2010 zum Bürgermeister der Hauptstadt Reykjavik. Detail am Rande: In Teenagerjahren soll eben dieser Gnarr die erste Liebe Jonsdottirs gewesen sein.

In Umfragen lagen die Piraten also nur wenige Tage vor dem Urnengang durchwegs mit rund drei Prozentpunkten Vorsprung vor den beiden etablierten Großparteien bei rund 23 Prozent. In Sitzen würde das einem Gleich-stand bei 15 Mandaten gleichkommen. Beobachter glauben daher nicht, dass die Piraten tatsächlich auch die Regierung stellen werden. Was mit einem solchen Ergebnis aber dennoch in politische Realität gegossen werden würde, ist die Unzufriedenheit der Isländer mit dem politischen Establishment und der Wunsch nach Veränderung.