Islamophobie-Bericht: Zahlt EU für Kritik an Islamkritikern?

Der Europäische Islamophobiebericht (European Islamophobia Report 2018) wurde im November veröffentlicht. Er hat über vier Jahre Fälle von Muslimfeindlichkeit in 34 europäischen Ländern aufgezeichnet. Gefördert von einem EU-Fonds für den Dialog mit der Türkei mit 126.951,81 Euro.

Nun kritisieren mehrere Wissenschaftler den Bericht und die finanzielle Unterstützung der EU in einem offenen Brief an Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Denn die Vergabe der Gelder aus diesem Fonds geht vom türkischen Außenministerium aus. In diesem Fall wurden die knapp 127.00 Euro an die SETA-Stiftung gezahlt, eine Organisation, die in der Vergangenheit mit tendenziösen Studien zur PKK oder zu Erdogan-Kritik aufgefallen ist. Eines der Gründungsmitglieder, der Theologe Ibrahim Kalın, ist heute Sprecher Recep Tayyip Erdoğans.