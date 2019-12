EU zu Kritik am Islamophobie-Bericht: "Nicht verantwortlich"

Die EU-Kommission reagierte am Mittwoch auf Kritik mehrerer Wissenschaftler, dass der im November veröffentlichte "European Islamophobia Report" unwissenschaftlich sei und von einer türkischen regierungsnahen Stiftung in Auftrag gegeben wurde.

Die Kommission sieht sich nicht als verantwortlich für die Inhalte der "Europäischen Islamophobie Berichte" an. Die alleinige Verantwortung liege bei den Empfängern der dafür bereitgestellten EU-Gelder, wie auch in dem von dem türkischen Thinktank SETA erstellten Bericht vermerkt sei, sagt ein Sprecher der Kommission am Mittwoch gegenüber der APA.

Die EU-Behörde stimme den Berichten nicht zu, sondern nehme sie nur zur Kenntnis. Es sei nur eine Förderung indirekt vergeben worden, zu weiteren habe man sich nicht verpflichtet, so die Kommission.