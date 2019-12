Islamophobie-Bericht: "Niemand hat sich in meine Arbeit eingemischt"

Der SETA-Stiftung wird vorgeworfen, ein politisches Instrument der türkischen Regierung zu sein. Hatten Sie als Autor des Reports nicht die Sorge, instrumentalisiert zu werden?

Nein. Ich habe als einer der beiden Herausgeber vollste Handlungsfreiheit und kein einziges Mal eine inhaltliche Einmischung vonseiten irgendeiner Person der Denkfabrik erfahren. Zudem wird der Bericht von internationalen Organisation sowie in Fachkreisen sehr ernst genommen.

Gibt es einen Unterschied zwischen "Islamophobie" und (möglicherweise berechtigter) Islamkritik? Sie stufen etwa das Kopftuchverbot für Kinder als islamophob ein.

Meine Definition von Islamophobie als anti-muslimischen Rassismus beinhaltet klar, dass Kritik am Islam sowie an Muslimen und Musliminnen möglich sein muss. Das Kopftuchverbot ist aus verschieden Gründen islamophob: Erstens erlaubt sich eine Regierung, ausschließlich Musliminnen, Juden sind ja ausgeschlossen, Kleidungsvorschriften zu machen. Zweitens erlaubt sich eine Regierung, den Islam zu definieren, was gegen das Prinzip der Säkularität verstößt. Drittens war dieses Gesetz nur der Beginn für eine weitere Ausdehnung eines Kopftuchverbotes, wie es Strache und Kurz damals auch öffentlich sagten. Damit ist die Grundlage gelegt, viele muslimische Frauen aus der Arbeitswelt und dem öffentlichen Raum zu verbannen.

Wie kam es genau zu der Zusammenarbeit mit SETA und würden Sie auch in Zukunft mit dem Thinktank zusammenarbeiten?

Der Bericht war eine Idee von mir und einen ehemaligen Studienkollegen aus Wien, der mitunter für SETA arbeitet. 2014 waren die EU-Türkei-Beziehungen noch stabil, was sich zwischenzeitlich geändert hat. Dennoch würdige ich das Vertrauen von SETA, dieses Projekt ohne inhaltlichen Einmischung ihrerseits zu ermöglichen. Wir sind 39 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus ganz Europa, die jeweils unabhängig 34 Länderberichte erstellt haben. Die Idee einer Konspiration, wie sie dargestellt wird, ist lächerlich.

Wie geht es Ihnen damit, dass der Inhalt des Berichts durch die öffentliche Debatte um den türkischen Einfluss und die Kritik an Islamkritikern und -kritikerinnen nun so in den Hintergrund getreten ist?

Das ist schade für die öffentliche Debatte. Wichtiger aber ist der Umstand, dass unsere Arbeit in internationalen Organisationen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, wie auch in akademischen Kreisen, sehr gewürdigt wird. Dass man es bei einer Thematisierung von Rassismus nicht allen recht machen kann, liegt in der Natur der Sache. Allen voran im Umstand, dass wir uns in Europa generell schwer tun, offen über Rassismus abseits von Rechtsradikalismus zu sprechen.