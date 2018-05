Islamische Staaten fordern Schutztruppe für Palästinenser

Ein Gipfel islamischer Staaten in Istanbul hat die Aufstellung einer internationalen Truppe zum Schutz der Palästinenser gefordert. Die Mitglieder der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) verurteilten in der Abschlusserklärung am Freitag auf das Schärfste die "kriminellen Handlungen" Israels im Gazastreifen. Der UN-Menschenrechtsrat beschloss eine Untersuchungskommission zu entsenden.

In der Abschlusserklärung forderten die 57 OIC-Mitgliedstaaten den "Schutz der palästinensischen Bevölkerung unter anderem durch die Entsendung einer internationalen Schutztruppe". Den USA warfen sie vor, durch die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels und die Verlegung ihrer Botschaft dorthin die israelische Regierung "ermutigt" zu haben und Mitschuld an ihren "Verbrechen" zu tragen.

Zuvor hatte der türkische Präsident Erdogan Israel Nazi-Methoden im Umgang mit den Palästinensern im Gazastreifen vorgeworfen. "Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Grauen, das die Juden in Europa vor 75 Jahren erlebt haben, und der Brutalität, der unsere Brüder in Gaza ausgesetzt sind", sagte Erdogan, der als OIC-Vorsitzender den Sondergipfel angesetzt hatte, zur Eröffnung.