Türkei will nicht alleine in Kobane eingreifen

Präsident Recep Tayyip Erdogan bewertete die Proteste als "Schauspiel". Und Premier Ahmet Davutoglu bekannte sich zum Friedensprozess: Man werde diesen keinem Vandalismus opfern.

In der Sache selbst aber, dem Anlass der Proteste, zeichnet sich keine Bewegung seitens Ankara ab. Konkret: In der Handhabe der Belagerung der kurdischen Grenzstadt Kobane in Syrien durch den IS. Nach wie vor halten türkische Truppen den Grenzübergang zu Kobane geschlossen. Und nach wie vor hält die Türkei an ihrer Position fest, nicht im Alleingang in Syrien aktiv werden zu wollen – während Ankara zugleich aber die Einrichtung einer Pufferzone fordert.

Konkret will die Türkei die Schaffung eines entmilitarisierten Gebiets in Syrien entlang der türkischen Grenze, durch das sowohl die Truppen des Islamischen Staates (IS) als auch bewaffnete kurdische Kämpfer auf Distanz gehalten werden sollen. Zudem könnte eine solche Zone als Auffangregion für syrische Flüchtlinge dienen. Unterstützung dafür kommt bisher nur seitens Frankreichs.