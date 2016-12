IS-Kämpfer töten fliehende Zivilisten in Al-Bab

Bei einem Angriff des IS in der nordsyrischen Stadt Al-Bab sind türkischen Militärangaben zufolge 30 Zivilisten getötet worden. Viele seien verwundet worden, als die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" sie am Sonntag daran hindern wollte, aus der umkämpften Stadt zu fliehen, teilte das türkische Militär am Montag mit.

Die Türkei unterstützt im Norden Syriens Rebellengruppen in ihrem Kampf gegen die Truppen von Präsident Bashar al-Assad. Zudem startete die Türkei auch eine Offensive, um den IS und vor allem die syrische Kurdenmiliz YPG von ihrer Grenze zu vertreiben.