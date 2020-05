Vom keltischen Tiger zum Bettvorleger

Ausgerechnet das von der Finanzkrise so schwer getroffene Irland übernimmt am 1. Jänner für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft. Erstmals steht damit ein Land an der Spitze der Union, das unter den Euro-Rettungsschirm flüchten musste.

Irland hat auf nationaler Ebene all jene Probleme, die derzeit die Krise der EU ausmachen – nur sind sie in Irland noch ein bisschen größer als in vielen anderen Staaten. Die Arbeitslosigkeit beträgt fast 15 Prozent, die staatliche Schuldenquote 120 Prozent des BIP. Immerhin ist zuletzt die Wirtschaft wieder leicht gewachsen, nach mehreren Jahren der Rezession.

Im Zentrum des irischen Arbeitsprogramms für die EU-Präsidentschaft steht der Kampf gegen die Krise. Der frühere „keltische Tiger“ gilt trotz seiner Probleme als Musterstaat unter den EU-Schuldensündern. Im Gegensatz zu Griechenland hat die Regierung in Dublin bisher alle Reform-Vorgaben der Troika ( EU, Europäische Zentralbank, Internationaler Währungsfonds) erfüllt.

Beobachter glauben, dass Irland deshalb ein guter Makler zwischen Ländern wie Griechenland und Deutschland sein kann, die sehr unterschiedliche Interessen haben. „Wir sind ein Land im Aufschwung, das eine Aufschwung-Agenda in Europa vorantreiben wird“, versprach Premierminister Enda Kenny.

Seine Landsleute sind da weniger optimistisch. „So wie unser Land dasteht, werden wir in Europa sicher niemandem sagen können, wo es langgeht“, sagt Dermot Lynch, ein Pensionist aus Dublin. Er findet, dass seine Regierung ihre Führungsrolle in der EU vor allem dazu nutzen sollte, eigene Anliegen durchzusetzen. Irland kämpft seit Monaten darum, auch seine angeschlagenen Banken unter den Euro-Rettungsschirm zu bringen. Vor allem Deutschland steht da auf der Bremse.

Dass in Irland derzeit überall gespart wird, werden im nächsten halben Jahr auch die EU-Granden und Beamten aus Brüssel spüren. Die Regierung in Dublin will für ihre Präsidentschaft nicht mehr als 60 Millionen Euro ausgeben. Bei den EU-Treffen wird Leitungswasser statt Wasser aus der Flasche aufgetischt. „Es wird keinen Pomp und keine Zeremonien geben, so etwas würde in Irland derzeit niemand verstehen“, erklärte Europa-Ministerin Lucinda Creighton.