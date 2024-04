Irland will Palästina formell als Staat anerkennen

Irland sieht eine Zweistaatenlösung im aktuellen Nahostkonflikt als die beste Lösung. Deswegen will das Land Palästina als Staat anerkennen. Das sagte der stellvertretende irische Premier und Außenminister Micheál Martin am Dienstagabend Medienberichten zufolge in Dublin. Die Anerkennung hinauszuzögern, sei "nicht länger glaubwürdig oder haltbar".