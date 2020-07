Drogen durch Gesetzeslücke vorübergehend legal

Gesundheitsminister Leo Varadkar appellierte an seine Landsleute, die kurzzeitige Entkriminalisierung nicht auszunutzen. Sie sollten vielmehr an ihre Gesundheit denken. Heroin, Kokain und Cannabis fallen übrigens nicht in die Kategorie wie Ecstasy und Crystal Meth.

Welche Droge als wie riskant gilt und einer Strafverfolgung unterliegt, wird nicht von wissenschaftlicher Erkenntnis bestimmt, sondern vom Gesetz. Die Legislative sieht dabei Kategorien vor, die sich von Land zu Land unterscheiden. In Irland gibt es die Drogenklassen A (hoch gefährlich) bis C (weniger gefährlich), die mit verschiedenen Strafen für Besitz und Handel verknüpft sind. Ecstasy und LSD sind A-Drogen, was das Gericht so nicht akzeptieren wollte. Cannabis gehört zur Klasse C. Der Handel mit all diesen Drogen war immer verboten.