Irans Raketen reichen bis nach Europa

2000 Kilometer weit könnten iranische Mittelstreckenraketen fliegen, hatte es bisher immer geheißen. Diese Annahme hat das Mullah-Regime nun widerlegt: Am Samstag wurde die britische Militärbasis Diego Garcia Ziel der Attacken, zwei ballistische Raketen hatten Kurs auf das Eiland genommen – es liegt 3800 Kilometer von Irans Südküste entfernt, mitten im Indischen Ozean.

Für Irritationen sorgt das, weil die Mullahs damit erstmals einen britischen Stützpunkt mit ballistischen Geschossen unter Beschuss nahmen. Zwar versagte eine Rakete im Flug und die andere wurde abgefangen, aber ein derartig großer Angriff auf Territorium eines NATO-Staat abseits der USA ist neu. Auf Zypern hatten die Mullahs zur Kriegsbeginn auch eine britische Basis attackiert, jedoch nur mit Drohnen – die potenzielle Verwüstung ist nicht vergleichbar.

Ziel der Attacken dürfte die Basis Diego Garcia geworden sein, weil sie eine von zwei Stützpunkten der Briten ist, die die USA für ihre Schläge verwenden dürfen. London hatte eine Nutzung lange vermeiden wollen, um nicht in den Krieg hineingezogen zu werden; erst Ende der Woche gab Großbritannien dem Druck Trumps nach. Die Freigabe galt aber nur für „spezifische und begrenzte Operationen zur Verteidigung“, wie es aus dem Verteidigungsministerium geheißen hatte – der Iran sollte so abgehalten werden, Schiffe in der Straße von Hormus zu attackieren.