Irans Oberhaupt Ali Khamenei droht Israel mit "Endlösung"

Auf dem Bild auf Khameneis Webseite sind feiernde Soldaten mit Palästinenserflaggen sowie Menschen mit Fahnen der islamistischen Organisationen Hamas und Hisbollah vor der Al-Aqsa-Moschee zu sehen. Der Tempelberg (Al-Haram al-Sharif/Das edle Heiligtum) ist Muslimen und Juden heilig.

Der Anlass für die Veröffentlichung des Bildes ist der "Al-Quds-Tag" am morgigen Freitag. Dieser erinnert an die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel während des Sechstagekrieges 1967. "Al-Quds" ist der arabische Name für Jerusalem.